14.9 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Musica

Musica italiana 2026

Da stranotizie
Musica italiana 2026

Il nuovo anno si preannuncia ricco di novità per la musica italiana. Già a partire da gennaio e febbraio, ci saranno diversi album attesi, tra cui quelli di Guè, Geolier e Kid Yugi. Guè pubblicherà il quinto capitolo della saga di “Fastlife”, una serie di mixtape iniziata 20 anni fa, mentre Geolier uscirà con “TUTTO POSSIBILE”, il suo terzo album, che racconta dei suoi sogni diventati realtà e di quelli che ancora lo animano. Kid Yugi pubblicherà “Anche gli eroi muoiono”, anticipato da due singoli, “Berserker” e “Push It” con Anna.

Sayf, dopo il successo del suo progetto “Se Dio Vuole”, debutterà al Festival di Sanremo con “Tu mi piaci tanto” e probabilmente anticiperà il suo primo disco ufficiale, “Santissimo”. Anche Madame e BLANCO sono attesi con i loro nuovi album, dopo un periodo di silenzio. Marco Mengoni ha promesso nuova musica, forse un nuovo album, e Ghali ha già presentato tre brani inediti durante il suo tour, che saranno inclusi nel suo prossimo album. Inoltre, ci saranno anche i ritorni di altri artisti, come Lucio Corsi e Olly, e le nuove uscite di altri, come Tony Boy. Sarà un anno ricco di musica e sorprese per gli appassionati di musica italiana.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Musica classica aiuta cani ansiosi a Londra
Articolo successivo
Spettacoli al Teatro Comunale di Bucine
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.