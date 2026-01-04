Musica italiana 2026

Il nuovo anno si preannuncia ricco di novità per la musica italiana. Già a partire da gennaio e febbraio, ci saranno diversi album attesi, tra cui quelli di Guè, Geolier e Kid Yugi. Guè pubblicherà il quinto capitolo della saga di “Fastlife”, una serie di mixtape iniziata 20 anni fa, mentre Geolier uscirà con “TUTTO POSSIBILE”, il suo terzo album, che racconta dei suoi sogni diventati realtà e di quelli che ancora lo animano. Kid Yugi pubblicherà “Anche gli eroi muoiono”, anticipato da due singoli, “Berserker” e “Push It” con Anna.

Sayf, dopo il successo del suo progetto “Se Dio Vuole”, debutterà al Festival di Sanremo con “Tu mi piaci tanto” e probabilmente anticiperà il suo primo disco ufficiale, “Santissimo”. Anche Madame e BLANCO sono attesi con i loro nuovi album, dopo un periodo di silenzio. Marco Mengoni ha promesso nuova musica, forse un nuovo album, e Ghali ha già presentato tre brani inediti durante il suo tour, che saranno inclusi nel suo prossimo album. Inoltre, ci saranno anche i ritorni di altri artisti, come Lucio Corsi e Olly, e le nuove uscite di altri, come Tony Boy. Sarà un anno ricco di musica e sorprese per gli appassionati di musica italiana.