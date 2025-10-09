Musica innovativa a New York: l’esperienza di 11.000 corde

Un’esperienza musicale unica si è svolta a New York, dove un pubblico di pochi fortunati è stato circondato da cinquanta pianoforti. Gli artisti hanno eseguito un’opera intitolata “11,000 Strings”, che prende il nome dal numero totale di corde di questi strumenti, ognuno accordato in modo leggermente diverso dagli altri.

Ogni pianoforte è stato sintonizzato con la minima differenza percepibile dall’orecchio umano, creando un’armonia che si mantiene tra un semitono, senza che alcuno di essi fosse perfettamente accordato con gli altri. L’effetto sonoro ha creato una “foresta sonora”, descritta come un’esperienza simile al volo su un aereo o a un viaggio in una navetta spaziale.

Il progetto nasce dall’idea del compositore Georg Friedrich Haas, il quale, dopo una telefonata da un amico che aveva visitato una fabbrica di pianoforti in Cina, ha deciso di comporre un pezzo musicale a condizione che gli venissero acquistati cinquanta piani. Durante la pandemia, Haas ha sperimentato su un nuovo tipo di musica, utilizzando i microtoni, ovvero le variazioni tonali più piccole tra le note.

“Quando partecipate a questo concerto, dovete sentire qualcosa… e capire che il disaccordo può essere davvero bello”, ha commentato Haas. Il brano ha fatto il suo debutto a Bolzano, in Italia, e ha trovato nell’Armory di Park Avenue un ambiente perfetto per la sua prima americana, con un’acustica sorprendente che ha esaltato la potenza dell’opera.

La performance ha visto impegnato un ensemble di venticinque musicisti del Klangforum Wien, creando un’esperienza di immersione nel suono, senza la guida di un direttore.