Musica Indie 2025

La scena musicale è sempre in movimento, con nuovi album e artisti che emergono costantemente. Tra i recenti lavori discografici spiccano alcuni nomi che hanno lasciato un segno profondo nel mondo della musica. A partire da Black Country, New Road con il loro album “Forever Howlong”, pubblicato per Ninja Tune, che segna un cambio di rotta dopo l’uscita di Isaac Wood, con le tre talentuose musiciste Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw che si alternano alla voce. L’atmosfera generale dell’opera è meno plumbea e più accesa e colorata, mantenendo comunque una certa varietà e un gusto per i ricchi arrangiamenti.

Seguono i Blankenberge con “Decisions” per Automatic Music, che rappresentano l’essenza dello shoegazer trasportato ai giorni nostri, con una crescita musicale tale da non deviare dalle loro intuizioni, ma anzi ampliandole con felici suggestioni.

Ethel Cain con “Willoughby Tucker, I’ll Always Love You” per Daughters Of Cain Records, presenta un album come un autentico scrigno di tesori sonori che rimandano a un immaginario evocativo, tra dream pop, folk e dark, ampliando le intuizioni del precedente “Perverts”.

Teethe con “Magic of the Sale” per Winspear, mostrano un gusto pop su un background indie-rock e slowcore, riuscendo a coinvolgere e sorprendere l’ascoltatore con una materia composita e strutturata.

Maruja con “Pain to Power” per Music For Nations, presenta un album che ha il potere di catturarti e scuoterti, con una forma di rock personale e maturo, rispetto al precedente “Tracey Denim”. La matrice e l’attitudine indie rimangono, e connotano dodici tracce che si fanno ascoltare sempre con piacere.

Sam Fender con “People Watching” per Polydor, dimostra un immutato talento, con un album che mostra ancora una grande ispirazione e la capacità di emozionare, nonostante non sposti di molto le coordinate stilistiche dei lavori precedenti.

Kokoroko con “Tuff Times Never Last” per Brownswood, presenta un progetto multiforme nato a Londra, che veicola le intuizioni in un frullato di vivaci colori jazz, nu-soul, funk e afrobeat.

Bar Italia con “Some Like It Hot” per Matador Records, non tradisce le aspettative, mostrando un gruppo proteso verso una forma di rock sempre più personale e maturo, con una matrice e un’attitudine indie che connotano dodici tracce piacevoli.

Micah P.Hinson con “The Tomorrow Man” per Ponderosa, presenta un album che alza l’asticella, con suoni, atmosfere e una voce che incanta e inchioda all’ascolto, grazie a orchestrazioni maestose capaci di enfatizzare al meglio la creatività del cantautore.

Infine, The Delines con “Mr. Luck & Ms. Doom” per Decor, occupano il posto più alto del podio, con musica di gran classe, potente ed evocativa, che continua ad essere il volto meno luccicante ma forse più vero di quella parte d’America che non finisce sotto i riflettori.