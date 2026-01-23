13.8 C
Musica inclusiva in Italia con Metodo Abreu

Sabato 24 gennaio alle ore 10:00, presso la Domus Mazziniana in Via Massimo d’Azeglio 14, si svolgerà un incontro sul Metodo Abreu, promosso dall’orchestra inclusiva Oltreconfine. Giuseppe Mazzini definiva la musica come “favella comune di tutte le nazioni”, sottolineandone il carattere inclusivo e la capacità di superare le differenze sociali, culturali e fisiche.

L’incontro di riflessione sul rapporto tra musica e inclusione sarà basato sull’esperienza dell’Orchestra inclusiva “Oltreconfine”, composta da giovani musicisti formati secondo gli indirizzi didattici e pedagogici del Metodo Abreu. L’Orchestra è stata promossa da un gruppo di associazioni e il suo progetto “Shaharazād” è stato reso possibile grazie al sostegno finanziario della Fondazione Pisa.

Il progetto prevede anche scambi culturali con la Scuola di Musica di Fiesole, con cui è stata stabilita una convenzione per la collaborazione e la condivisione del lavoro con le Orchestre inclusive formatesi nella Scuola. La collaborazione si basa sulla condivisione del sistema di lavoro basato sul metodo creato da Antonio Abreu, che attraverso la creazione di orchestre giovanili inclusive ha riscattato, educato e salvato i ragazzi delle favelas e dai barrios in Venezuela.

Il 24 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12, presso la Domus Mazziniana, si svolgerà un incontro-conferenza aperto a tutti per illustrare e promuovere tale pratica educativa. Saranno presenti come relatori la Scuola di Musica di Fiesole, l’Associazione In-Armonia, Musica e Società, l’Orchestra Inclusiva “Oltreconfine” e il compositore Gianmarco Contini.

