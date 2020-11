Esce il 10 novembre in digitale e arriva anche in radio Algoritmo soldi (Delta Top/Believe) il singolo degli Artico con il featuring di Grazia Di Michele e la partecipazione di Maurizio Giammarco, Marco Siniscalco e Paolo Jurich. “Il brano, permeato di atmosfere Pop/Jazz, è un’amara riflessione sul sistema capitalistico – dice Claudio Bartolucci che ne è l’autore – con i ‘soldi’ quali valore identificativo della nostra società: ‘vince chi ne fa di più’; qualcuno sente la ‘sana necessità di non partecipare’, ma deve infine adeguarsi; e l’unica salvezza sembra essere quella ‘di non desiderarne troppi'”.

