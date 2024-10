MUSICA IN CIMA – Le finali dal vivo della terza edizione di Panico Scouting

Music is The Best, la piattaforma di scouting musicale creata da Panico, ha annunciato la seconda fase del suo concorso dedicato ai talenti emergenti della musica italiana. Dopo aver ricevuto numerose candidature da tutto il paese, una giuria tecnica ha selezionato sei artisti che si esibiranno dal vivo il 9 e 10 ottobre 2024, rispettivamente al Diagonal Loft Club di Forlì e al Covo Club di Bologna. I finalisti dell’edizione 2024 sono: Calliope, Clio M, EDODACAPO, June, Malakas e MVR.

Le serate inizieranno il 9 ottobre alle 21:00 a Forlì con esibizioni di MVR, June e Malakas. Il 10 ottobre, sempre alle 21:00, sarà la volta di EDODACAPO, Calliope e Clio M a Bologna. Una giuria di esperti del settore proclamerà i vincitori, che beneficeranno di produzione e promozione per il loro progetto discografico. Un team professionale coordinato da Panico supporterà i vincitori, già collaboratori di artisti noti come Iosonouncane e Pop X, e organizzerà un mini tour in Italia.

"Music is the Best" si propone di valorizzare la diversità nel panorama musicale italiano, senza limiti di genere o linguaggio, fungendo da ponte tra musicisti, promotori di eventi e professionisti del settore. La fase finale del concorso prevede anche workshop per i finalisti, coprendo argomenti di management e produzione musicale, con un focus pratico presso lo Studio Spaziale di Bologna.

Nelle edizioni precedenti, i vincitori sono stati Pipya e Clemente Guidi nel 2022, e Lumen e Taistoi nel 2023. Il progetto è finanziato per il secondo triennio dalla Regione Emilia-Romagna tramite la Legge 2.

Focus sugli artisti selezionati:

Calliope: Giulia Agostini, cantautrice toscana, ha recentemente pubblicato il suo primo album "Immagini sensibili."

Clio M: Clio Colombo è un'artista con esperienza internazionale, il suo EP "Fragile" ha ricevuto riconoscimenti.

EDODACAPO: Edoardo Trombettieri, cantautore tarantino, combina diverse influenze musicali nel suo lavoro.

June: Giulia ha dato vita al progetto "June" nel 2022, promuovendo un'espressione creativa a lungo desiderata.

Malakas: Un progetto femminile che fonde diverse voci in una sonorità pop-soul innovativa.

MVR: Virginia Bisconti, dopo studi al conservatorio, ha collaborato con artisti emergenti e ha partecipato a eventi significativi.

