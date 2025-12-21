Musica in Capitanata

Nel fine settimana prima di Natale, la Capitanata offre una vasta gamma di eventi da non perdere. Sabato 20 dicembre, il cartellone “Natale a Foggia” propone diversi appuntamenti in città, tra cui una serata musicale dedicata alla zampogna di Scapoli al Palazzo Vescovile e un concerto di Angela Piaf che porta a Foggia la magia del Natale.

In provincia, ci sono i mercatini di Natale a Candela, la “Notte Fantastica” con la musica di Giusy Ferreri a Cerignola, la Notte bianca ad Apricena e il Premio Mariateresa Di Lascia a Rocchetta Sant’Antonio. Inoltre, a Volturino e Roseto Valfortore, “Asteria Space” porta l’arte contemporanea, mentre al Magazzino Rurale Gsm di Apricena si tiene una serata di musica metal.

A Monte Sant’Angelo torna la “Grotta dei Poeti”, a San Severo c’è il Villaggio di Santa Klaus e a Troia si tiene il Festival musicale “Voix de Paix”. A Lucera c’è la “Christmas Parade Itinerante”, a Manfredonia l’evento “Note di Luce” della New Generation Wind Orchestra e al Porto Turistico di Manfredonia il Natale è in Marina.

Il cartellone del Natale a Peschici propone una visita guidata gratuita all’Abbazia di Kàlena e uno spettacolo di danza in serata, mentre il cartellone del Natale a San Marco in Lamis offre diversi appuntamenti.

Domenica 21 dicembre, a Foggia si tiene l’evento “Christmas Dog”, un evento benefico per cani, famiglie e adozioni, e la “Pastorale Lucana – i suoni della memoria” chiude la rassegna dei “Concerti Aperitivo”. In provincia, a Candela ci sono i mercatini di Natale, a Rocchetta Sant’Antonio c’è il Premio Mariateresa Di Lascia e a Peschici si tiene la rappresentazione del Presepe vivente.

A Deliceto c’è il Christmas Concert che celebra “Tu scendi dalle stelle”, a Torremaggiore va in scena “Spos(s)ati” con Antonio Stornaiolo e Daniela Baldassarra, a San Severo c’è il Villaggio di Santa Klaus e a Troia c’è il concerto di Natale “Not(t)e sotto l’albero”.

A Manfredonia si tiene l’evento “Note di Luce” della New Generation Wind Orchestra, a Lucera c’è l’incontro in 3D con Babbo Natale e al Porto Turistico di Manfredonia il Natale è in Marina. Il cartellone del Natale a Vieste, Torre Alemanna, Apricena, “Natale ad Alberona”, Peschici e San Marco in Lamis propone diversi appuntamenti. A Manfredonia si tiene la quarta edizione della “Veleggiata sotto l’Albero”.

Inoltre, sono in corso diverse mostre, tra cui “Dal Cristo bruciato al Cristo rivelato” al Castello Ducale di Torremaggiore, “Banksy or Not Banksy” al Castello di Torremaggiore, una mostra dedicata al movimento della Pop Art alla Contemporanea Galleria d’arte di Foggia e una mostra di arte presepiale presso la sala ex Onmi di Candela.