Il mood di Samuel Heron di fronte all’estate cristallizzato nel nuovo singolo ‘Zanzare‘ che da domani, venerdì 21 agosto, sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano che vede la collaborazione di Jacopo Et, esce su etichetta Polydor (Universal Music Italy) e arriva dopo ‘Me ne batto r’ belin, ‘Ragazzi Popolari’ e ‘Ubriaco (per davvero)’. Prodotto da Simon Says ‘Zanzare’ è il pezzo più lo-fi di fine estate (genere musicale, sfumatura dell’indie pop), un brano intriso di realismo che conduce l’ascoltatore nel nuovo mondo musicale di Samuel Heron, a tratti nostalgico e malinconico ma anche molto istintivo e orientato all’essenza delle cose.

