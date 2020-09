Un milione di visualizzazioni su youtube per ‘Movida’, il nuovo brano di Napo che vuole lanciare un messaggio di ritorno alla vita e alla normalità, godendo di ogni istante senza dare nulla per scontato dopo i durissimi mesi della pandemia. Sulla scia del successo di ‘Supereroe’, colonna sonora da quest’anno del Premio Internazionale Apoxiomeno (ideato dal colonnello dei carabinieri Orazio Anania e promosso dall’International Police Association) che ha raggiunto oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube, il cantautore campano Luca Napolitano – in arte Napo – è tornato ora con ‘Movida’, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali ed è distribuito da Believe Digital.

