Il Covid che ‘ingabbia’ l’arte e gli artisti nella performance dell’attore, musicista e poeta anglo-italiano Sergio Beercock. Un video, dall’eloquente titolo ‘Feel Your Fall’ , diretto da Vincenzo Guerrieri e co-prodotto da Pank Agency e Garage Arts Platform, che vuole rappresentare la situazione di enorme difficoltà in cui la pandemia ha messo ogni manifestazione artistica costringendo alla chiusura sale da concerto, teatri, cinema, per non parlare dei live. Una parete bianca, una inquadratura verticale scelta appositamente per comunicare il senso di costrizione sono gli elementi di ‘Feel Your Fall’, che è anche il titolo del singolo estratto dall’album ‘Human Rites’, in uscita a dicembre prossimo con il sostegno di Mibact e Siae nell’ambito dell’iniziativa ‘Per Chi Crea’. Un disco le cui componenti fondamentali sono “voce, corpo, rito”.

Fonte