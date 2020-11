Il terremoto di L’Aquila non è un evento che si dimentica, ma il presente spinge per essere vissuto. Nasce così ‘Vivi a domani‘, il brano di debutto dei Sirente, che hanno preso il nome dalla vetta più alta del gruppo montuoso che sovrasta la loro città di provenienza, L’Aquila, guardiano silenzioso e imponente che veglia su una ripartenza non solo materiale ma soprattutto emotiva dopo gli accadimenti del 2009. Prodotto da Ioska Versari, discografico e direttore artistico di Flebo records, missato e masterizzato da Francesco Tosoni (Noise Symphony), il singolo ‘Vivi a domani’, è in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Fonte