Musica, i Belladonna e Carlo Rovelli nel ballott dei Grammy Awards

“Nothing Shines Unless It Burns”, il brano della rock band romana Belladonna realizzato in collaborazione con il fisico teorico Carlo Rovelli, è stato incluso tra i brani votabili per il Grammy Awards 2023, nella categoria Best Rock Performance.

“Un grande onore per noi, soprattutto considerando che nel ballot di quella categoria ci sono soltanto 335 brani, tutti di noti artisti internazionali, e che ogni anno ben 350.000.000 brani vengono pubblicati su Spotify”, dice Luana Caraffa, cantante dei Belladonna e co-autrice del brano con il chitarrista della band Dani Macchi, che aggiunge: “Per noi è meraviglioso che questo sia accaduto ad una band totalmente autoprodotta come i Belladonna, senza il supporto di alcuna etichetta discografica”.

Il singolo è frutto di una sorprendente collaborazione fra Carlo Rovelli e i Belladonna. La voce e le riflessioni sul Tempo del celebre fisico (che ha dedicato al tema del Tempo il suo saggio del 2017 L’Ordine del Tempo) fluttuano nell’atmosfera rock noir cinematica e onirica di “Nothing Shines Unless It Burns”, un brano dal forte impatto emotivo, come conferma lo stesso Carlo Rovelli: “Bellissimo per me vedere l’emozione che ha nutrito segretamente il mio libro sul Tempo emergere in questa musica così intensa”.

“La musica dei Belladonna è stata utilizzata in molti trailer e film internazionali (Minions, Split, Peaky Blinders, Fantastic 4, Black Panther, Godless e Fahrenheit 11/9 di Michael Moore per citarne solo alcuni), ed è sempre stato un grande onore per noi, ma entrare nel ballot dei Grammy Awards assieme a Carlo Rovelli li supera tutti!”, esclama la cantante dei Belladonna Luana Caraffa.

I Belladonna suoneranno dal vivo nel Metaverso il 20 ottobre, nell’ambito dell’evento Coderblock Connect. Il concerto è gratuito e i biglietti sono prenotabili all’apposito link (https://www.eventbrite.it/e/licensync-at-coderblock-connecttickets-733311001947).