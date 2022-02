Il 24 febbraio appuntamento alle ore 19.30 al Riverside – Food Sounds Good (Viale Gottardo n.12, zona P.zza Sempione) di Roma per tutti gli amanti e appassionati dei Genesis. Il tastierista e compositore Francesco Gazzara presenta qui il suo libro monumentale (500 pagine) sulla storica formazione inglese, ‘Genesis dalla A alla Z’, appena pubblicato da Odoya Edizioni. La serata, presentata dal giornalista e DJ radiofonico Gianpaolo Castaldo (Radio Elettrica), si basa sulle performances di Gazzara al pianoforte a coda Yamaha – con qualche ospite come il collega compositore Vito Terribile al violino – dedicate alle sue reinterpretazioni delle partiture più celebri dei Genesis (repertorio tra il 1971 e il 1976), con un ghiotto contorno di aneddoti, curiosità tecnico-musicali e non solo, raccontate dal vivo al pubblico.

‘Genesis dalla A alla Z’ è un accurato dizionario per raccontare i membri storici dei Genesis – quelli della formazione a cinque della cosiddetta ‘era prog’ tra il 1971 e il 1975 – attraverso le 26 lettere dell’alfabeto. Ogni lettera rappresenta così una diversa porta d’accesso alla carriera e alla vita privata di ciascun musicista, creando infinite combinazioni e una moltitudine di incroci che lentamente rivelano, in maniera ampia e dettagliata, una storia magica e unica nel suo genere. Francesco Gazzara mette insieme racconti e aneddoti in apparenza lontani ma che, una volta letti come fossero punti da unire, si dimostrano rivelatori di una grande immagine nascosta, risultando molto più vicini tra loro. Così si passa dalla A di ‘Rosanna Arquette’ alla C dei ‘Costumi’ nel caso di Peter Gabriel, o dalla I di ‘In The Air Tonight’ alla M di ‘Miami Vice’ in quello di Phil Collins. Ancora, dalla G dei ‘Gtr’ alla T di ‘Tapping’ per Steve Hackett, dalla D del ‘Doppio Manico’ e la P del ‘Polo’ per Mike Rutherford, dalla O di ‘Orchestra’ alla V di ‘Vocoder’ per Tony Banks.

Come nelle antiche mappe nautiche, le 26 lettere di ogni profilo tratteggiano una storia che si sviluppa nell’arco di oltre cinquant’anni, fatta di luoghi, persone, suoni, strumenti, travestimenti, palchi, studi di registrazione, sale prova, festival, tour, abbandoni e reunion. Francesco Gazzara è un tastierista e compositore attivo dai primi anni ’90 nel campo delle colonne sonore e noto per la discografia internazionale del suo progetto ‘Gazzara’, pioneristico nel genere acid jazz. Il musicista romano ha dedicato due album tributo ai Genesis (Play Me My Song e Here It Comes Again), riscuotendo il diretto apprezzamento di alcuni membri storici della band come Steve Hackett e Anthony Phillips.