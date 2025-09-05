Musica folk e documentari: storie da Venezia 2025

Il festival del Cinema di Venezia si avvia alla conclusione con l’ultimo giorno del concorso. Tra i film presentati ci sono “Un film fatto per Bene” di Franco Maresco, “Silent Friend” di Ildikó Enyedi, e “The sun rises on us all” di Cai Shangjun. Il concorso si chiude, ma la giornata del 5 settembre è dedicata alla musica con la proiezione di quattro documentari.

Uno di questi è “Newport and the great folk Dream” di Robert Gordon, che esplora il fenomeno della musica folk negli anni Sessanta, con artisti simbolo come Bob Dylan e Joan Baez. Si attende con particolare interesse “Piero Pelù: rumore dentro” di Francesco Fei, che approfondisce la storia personale del cantante e la sua lotta contro una malattia. Un altro documentario è “Francesco De Gregori Nevergreen” di Stefano Pistolini, che mostra i venti concerti realizzati da De Gregori, mettendo in risalto brani meno noti e la presenza di artisti come Jovanotti e Zucchero.

Infine, “Nino 18 giorni” di Toni D’angelo segue il celebre cantante napoletano nel suo ritorno alle scene preparandosi per un concerto evento. Nel contesto del festival ci sono stati anche momenti di festa, come quella del 4 settembre alla Terrazza Campari, in onore dei 25 anni della rivista “Ciak”, con ospiti del calibro di Alba Parietti e Valeria Golino. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 6 settembre, prima di chiudere il sipario su questa edizione del festival.