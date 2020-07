Un brano a due facce, che cela una forte malinconia disegnata alle spalle di un mood estivo e accattivante. “Disegnerei” è il nuovo singolo di Saint Pablo, appena uscito per Osa Lab, e che vede l’artista per la prima volta accompagnato da una voce femminile. È Bipuntato l’altra penna, e questa scelta conferma il percorso di crescita del giovane artista verso uno stile sempre più Pop-R&B. Classe ’92, Saint Pablo, al secolo Pierpaolo Pingitore, ha visto in piena emergenza coronavirus il singolo pubblicato il 6 maggio scorso in collaborazione con Peter White, “Un soffio di città”, superare i 100mila streaming su Spotify in una settimana. Ed ora esce con il nuovo brano “nato in quarantena, in un momento molto grigio per tutti”.

Fonte