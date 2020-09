Un binomio inedito per raccontare un dialogo tra innamorati, Emma e il rapper Gianni Bismark insieme in ‘C’hai ragione tu’, dal 2 ottobre in radio e negli store digitali. “Gianni mi ha contattata su Instagram – racconta la cantante – e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più ‘grosso’ mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona così, perché conta la canzone. Mi ha mandato un paio di provini e l’idea mi è piaciuta subito. Appena siamo usciti dal lockdown ho organizzato una cena in giardino e mi sono ritrovata con Gianni e Franco 126 a scrivere questo pezzo fino a notte fonda. Questa è la storia, ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme. Siamo dei sognatori e ci vogliamo bene”.

