Musica e tradizione: l’estate a Pietrasanta tra eventi

La città festeggia l’arrivo dell’estate con un weekend ricco di musica, bellezza e tradizioni, tra il centro storico e la Marina. Oggi si apre la manifestazione con la selezione di “Miss Carnevale di Pietrasanta 2026” in piazza Duomo, alle 21.30. L’evento, condotto da Francesca Navari e Fabrizio Diolaiuti, vedrà la partecipazione di Mario Lavezzi, un noto compositore e cantautore, come padrino.

Sabato, in piazza XXIV Maggio a Tonfano, si terrà la “Notte del pontile”, un evento che celebra l’anniversario della passeggiata sul mare di Marina di Pietrasanta. I Radiokaos si esibiranno dalle 21, precedendo il grande spettacolo di fuochi d’artificio, curato dalla ditta Diego Fuochi d’Artificio di Lucca, programmato per le 22. Questa sinergia di musica e arte pirotecnica promette di regalare un’emozionante esperienza, seguita da una serie di successi della musica italiana dagli Anni ‘80 fino ad oggi, con i Radiokaos che intratterranno il pubblico fino a mezzanotte.

Il weekend si concluderà domenica con “PietraBanda 2025,” una rassegna musicale organizzata dalla Filarmonica di Capezzano Monte, che ospiterà la Filarmonica Municipale “Puccini” di Sant’Anna di Cascina. Alle 17, le bande si esibiranno in un corteo da piazza Matteotti a piazza Duomo, con arrangiamenti sia singoli che in coppia. Il concerto finale avrà inizio alle 21.15 in piazza XXIV Maggio, dove suoneranno i musicisti delle Filarmoniche.