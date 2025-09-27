Musica e Teatro in Italia: Storia e Tributi a CorTe

La storia italiana degli ultimi cinquant’anni sarà raccontata attraverso la voce di Ornella Muti, che aprirà la stagione teatrale di Coriaro il 15 novembre presso CorTe. Sul palco, presenterà un racconto personale che si mescola con eventi significativi del Paese. La compagnia Fratelli di Taglia, curatrice della stagione per la quattordicesima volta, continuerà il 22 novembre con Lella Costa. Attrice brillante e versatile, Costa intratterrà il pubblico con un monologo che stimolerà riflessioni, risate e divertimento.

Il 10 aprile, Ettore Bassi chiuderà la stagione portando passione e poesia sul palco, utilizzando metafore calcistiche per rappresentare la vita e la società. Il 28 febbraio, Sergio Sgrilli ritornerà a Coriano, mescolando musica, comicità e storytelling insieme a Corinna Grandi. Spazio anche alla stand-up comedy con Monir Ghassem il 24 gennaio, che esplorerà con ironia la sua identità di ‘mezza iraniana’. Il 31 gennaio, Giulia Trippetta, vestita anni ’50, affronterà in scena la questione femminile e la parità di genere. Paola Michelini tornerà il 14 marzo per trattare tematiche quotidiane che coinvolgono le donne.

Inoltre, la nuova commedia di Angelo Longoni vedrà la partecipazione di Mario Antinolfi, Francesca Ceci e Nicola Paduano. La musica avrà un ruolo centrale nella programmazione, con il tradizionale concerto Gospel degli auguri il 18 dicembre, seguito da tre concerti tributi a figure iconiche della musica italiana: Renato Carosone il 28 dicembre, Lucio Dalla il 14 febbraio e Mia Martini e Loredana Berté il 6 marzo. Infine, il tributo ai Dire Straits Over Gold chiuderà la stagione musicale il 4 aprile.