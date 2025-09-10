Musica e Spiritualità: Festival FilArmonia a Firenze

Firenze ospita la quarta edizione di FilArmonia, un festival che si svolge fino al 28 settembre presso la Certosa, dedicato alla musica e alla spiritualità, come strumento di resistenza contro la violenza dei conflitti. Il curatore, Paolo Cognetti, definisce l’evento una “preghiera collettiva”, sottolineando l’importanza della consapevolezza culturale.

La rassegna, prodotta dall’Orchestra Filarmonica sotto la direzione del Maestro Nima Keshavarzi, offre un mese ricco di concerti, che includono prime assolute e nuove commissioni, con artisti affermati e giovani talenti. Stasera si apre con la reinterpretazione del Requiem di Gabriel Fauré, a cura di Pasquale Corrado, che integra elementi elettronici e opere visive del digital artist SVCCY.

Venerdì, il Trio Sheliak, formato da violino, violoncello e pianoforte, si esibirà in “Dialoghi”, mentre domenica si potrà ascoltare la giovane pianista macedone Teodora Kapinkovska, il cui brano “Tempesta” trae ispirazione da Beethoven. Martedì, Alberto Bologni e Giuseppe Bruno celebreranno quarant’anni di carriera con “Dediche”, omaggiando Luigi Dallapiccola e Maurice Ravel.

Successivamente, giovedì il festival presenterà “Quadri”, un’opera che esplora il legame tra instabilità mentale e creatività, mentre il pianista Andrea Riccio dedicherà il suo concerto “Presagi” a Erik Satie. Il cantautore Samuel Mele presenterà “Legami”, riflettendo sull’amore, e ci sarà una serata speciale con jazzisti emergenti. Il festival si concluderà con “Ritratti”, diretto da Mauro Montalbetti e interpretato dall’Ensemble degli Intrigati, un’orchestra che rappresenta una nuova generazione di artisti.

Inoltre, sarà allestita una mostra curata da Antonio Natali, intitolata “Turbamenti e creatività”, che raccoglie opere della collezione de La Nuova Tinaia, dedicata all’integrazione dei pazienti con disturbi psichici.