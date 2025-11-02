Musica e solitudine: il concerto sociale a Reggio Emilia

Il concerto “Cantieri di solitudine” affronta il tema dell’individualismo e le sue ripercussioni sulla società moderna attraverso l’arte e l’ironia. Composto da Emanuele Casale su commissione del Festival Aperto, sarà presentato in prima assoluta dal Quartetto Prometeo al Teatro Ariosto di Reggio Emilia.

La performance, divisa in sei movimenti, costruisce una narrazione sonora che esplora le fragilità del nostro tempo, offrendo spunti di riflessione e liberazione emotiva sul tema della solitudine. Casale cita il sociologo Zygmunt Bauman, che ha evidenziato l’individualismo e la solitudine come problematiche centrali della modernità. Il compositore cerca di evocare le caratteristiche di una condizione esistenziale che sembra emergere progressivamente nel mondo occidentale, creando legami tra parole e suoni.

Il Quartetto Prometeo, composto dai violinisti Lorenzo Tranquilli e Aldo Campagna, dalla violista Danusha Waskiewicz e dal violoncellista Francesco Dilon, è specializzato in musica contemporanea. Il quartetto è noto per le sue collaborazioni con importanti compositori e ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale, vincendo il primo premio al Concorso di Praga.

