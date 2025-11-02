20.6 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Musica

Musica e solitudine: il concerto sociale a Reggio Emilia

Da stranotizie
Musica e solitudine: il concerto sociale a Reggio Emilia

Il concerto “Cantieri di solitudine” affronta il tema dell’individualismo e le sue ripercussioni sulla società moderna attraverso l’arte e l’ironia. Composto da Emanuele Casale su commissione del Festival Aperto, sarà presentato in prima assoluta dal Quartetto Prometeo al Teatro Ariosto di Reggio Emilia.

La performance, divisa in sei movimenti, costruisce una narrazione sonora che esplora le fragilità del nostro tempo, offrendo spunti di riflessione e liberazione emotiva sul tema della solitudine. Casale cita il sociologo Zygmunt Bauman, che ha evidenziato l’individualismo e la solitudine come problematiche centrali della modernità. Il compositore cerca di evocare le caratteristiche di una condizione esistenziale che sembra emergere progressivamente nel mondo occidentale, creando legami tra parole e suoni.

Il Quartetto Prometeo, composto dai violinisti Lorenzo Tranquilli e Aldo Campagna, dalla violista Danusha Waskiewicz e dal violoncellista Francesco Dilon, è specializzato in musica contemporanea. Il quartetto è noto per le sue collaborazioni con importanti compositori e ha ottenuto riconoscimenti a livello internazionale, vincendo il primo premio al Concorso di Praga.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Cani randagi a Riposto: catturato un branco pericoloso
Articolo successivo
Fiere in Italia: strategie per un impatto promozionale efficace
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.