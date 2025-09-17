Musica e solidarietà a Porto Viro per Ail Rovigo

Porto Viro ospiterà una serata di musica e solidarietà. Sabato 20 settembre, alle 21, la Sala Eracle sarà il palcoscenico di “Nuove Emozioni Live”, un evento musicale dedicato agli anni ’60 e ’70. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con Ail Rovigo, mira a raccogliere fondi per sostenere la sezione provinciale di Ail, attiva nell’assistenza ai pazienti ematologici e nella ricerca scientifica. L’ingresso è gratuito, ma è prevista una donazione libera per chi desidera contribuire.

Lo spettacolo riporterà in vita le atmosfere di due decenni significativi per la musica italiana e internazionale, facendo rivivere emozioni e ricordi a diverse generazioni. Dietro la leggerezza della musica, tuttavia, si nasconde un messaggio profondo: il sostegno a chi affronta malattie gravi.

Maria Laura Tessarin, assessore alla Cultura, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo, che mostrano la capacità della comunità di unirsi e supportare chi è in difficoltà. Ail Rovigo, presieduta da Laura Cassetta, ha evidenziato che i fondi raccolti saranno destinati a progetti di ricerca locale, in collaborazione con l’Università di Padova, e al supporto delle famiglie dei bambini in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica di Padova. L’evento è reso possibile grazie al patrocinio della Provincia di Rovigo, al supporto di sponsor locali e all’impegno dei volontari.