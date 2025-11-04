Musica e Scrittura: Il Silenzio Creativo di Fleur Jaeggy

La citazione di Fleur Jaeggy offre una visione chiara della sua poetica, evidenziando il legame tra linguaggio e creazione artistica, la riflessione sul silenzio e sulla liberazione che la musica può portare. In un’intervista, Jaeggy rivela che inizialmente considerava i tasti della macchina da scrivere e del pianoforte come suggeritori di parole. Da bambina, imparò a suonare il pianoforte, imposto dalle monache, senza mai esercitarsi, ma col tempo la musica è diventata una forma di meditazione, dove il pensiero svanisce.

La scrittura e il pianoforte rappresentano due esperienze interiori: entrambi necessitano di precisione e presenza fisica, ma conducono a diversi stati di mente. Mentre la scrittura crea senso, la musica offre un silenzio interiore. Per Jaeggy, i tasti agiscono come strumenti che mediano tra interiorità e espressione, portando alla luce pensieri nascosti attraverso il suono.

In un parallelo tra i tasti della macchina da scrivere e quelli del pianoforte, emerge un’idea di organizzazione e dissoluzione: la prima struttura il caos dei pensieri, la seconda lo dissolve. La musica diventa così un’azione di rilascio, simile alla meditazione.

Il pianoforte, inizialmente vissuto come un obbligo, evolve in un rifugio personale. Jaeggy trasforma quella disciplina in un rito, passando da un’educazione rigida a un’autenticità espressiva. Infine, l’artista sottolinea che l’arte autentica nasce dal silenzio, consentendo alla sensibilità di emergere oltre il dominio del pensiero. In questa ricerca della purezza del gesto, Jaeggy trova il punto di equilibrio tra il suono e l’assenza, dove l’essere si manifesta in tutta la sua bellezza.

