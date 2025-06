Musica e riscatto: il concerto dei detenuti di Rebibbia

Quindici detenuti, dopo otto mesi di attività, presenteranno il loro racconto musicale del carcere e del desiderio di riscatto in un concerto il 21 giugno 2025 presso il Teatro della Casa di Reclusione di Rebibbia. Questo evento, parte della Festa della Musica 2025, è stato coordinato dalla cantautrice Assia Fiorillo e diretto artisticamente da Giulia Morello.

Il laboratorio ha offerto ai partecipanti un’esperienza di espressione artistica e inclusione, culminando in un repertorio di 15 brani interpretati con musicisti professionisti di fronte all’intera popolazione carceraria. L’iniziativa, promossa dalle associazioni Dire Fare Cambiare APS e MASC APS, in collaborazione con il ministero della Giustizia e con il sostegno della SIAE, mira a sfidare i pregiudizi e a restituire dignità ai detenuti.

Il concerto presenterà brani significativi, tra cui due inediti: “Ferro Freddo”, scritto da Daniele, un detenuto, che narra in modo diretto la realtà carceraria, e “Il topo e la montagna (Ogni passo torna indietro)”, un adattamento di una favola di Antonio Gramsci, che trasmette un messaggio di giustizia sociale e rispetto ambientale. Un altro brano scelto è “Gli uomini non cambiano”, interpretato collettivamente, che è stato ispirato da un incontro con l’illustratrice Anarkikka durante la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’intero progetto mira a rendere il carcere uno spazio di cambiamento attraverso musica e cultura, trasformando un luogo isolato in un contesto di dialogo e condivisione.

Fonte: roma.repubblica.it