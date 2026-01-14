Musica e rinascita in Italia

Carolina Boncoddo ha una storia da raccontare che non è solo quella di una grave malattia infiammatoria autoimmune, ma soprattutto di un legame profondo con la musica. Questa passione è stata per lei un appiglio, un linguaggio e una possibilità di rinascita, soprattutto nei momenti più bui.

Carolina è una musicista di quarant’anni che insegna musica, lavora con bambini e adulti, e si sposta tra scuole e lezioni a domicilio, nonostante le difficoltà fisiche. Tuttavia, dieci anni fa, la sua vita è stata improvvisamente attraversata da una grave malattia che l’ha colpita in modo rapido e devastante, compromettendo il movimento, la forza e l’autonomia.

All’inizio, il dolore era subdolo, ma nel giro di pochi mesi la situazione è precipit