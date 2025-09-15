Musica e Resistenza: Concerti al Museo dell’Automobile

Il programma Lingotto Musica OFF offre una serie di concerti cameristici dal 24 al 26 settembre, tutti con inizio alle 20.30, all’interno del Museo Nazionale dell’Automobile. Questa iniziativa intende portare la musica colta fuori dai consueti spazi, contribuendo così alla narrazione della storia dell’automobile. Gli eventi presentano giovani musicisti e solisti talentuosi, come gli Ensemble Running Flutes e Des Brass Quintet, il coro G, diretto da Davide Benetti, e il cantautore Carlo Pestelli.

Il primo concerto, mercoledì 24 settembre, è affidato all’Ensemble Running Flutes. Questo gruppo, composto da ex allievi del Conservatorio di Torino, presenta un programma eclettico che spazia dalle influenze del melodramma italiano ai ritmi dei musical americani e ai suoni latini del nuevo tango e della bossa nova. Il repertorio include opere come “Aida” di Verdi, “Oh mio bambino caro” da Gianni Schicchi di Puccini, e brani di Gershwin e Bernstein.

Il 25 settembre, il Brass Quintet, formato da giovani musicisti, si esibirà con un repertorio originale che combina tradizione barocca e melodramma con colonne sonore di film. Questo ensemble ha già partecipato a eventi prestigiosi come il Festival MITO SettembreMusica.

Infine, venerdì 26 settembre, il coro G renderà omaggio alla Resistenza, intrecciando storie di lotta contro l’oppressione con musiche di autori come Federico García Lorca e Leone Sinigallia, oltre a canti partigiani e brani di Fabrizio De André. I concerti sono inclusi nel biglietto d’ingresso al Museo, disponibile online, con visite iniziate alle 19 per i possessori del biglietto.