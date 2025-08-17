26.2 C
Musica e Pace: Guitar 100 Unisce a Rimini con Amore

La Diocesi di Rimini promuove un evento speciale chiamato “GUITAR 100 – Accordi di Pace”. Questo incontro, previsto per il 19 agosto, vuole celebrare la musica, la spiritualità e il senso di comunità attraverso canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da Bennato a Battisti, De André e Nek. Si svolgerà sulla Spiaggia Libera Tutti, un luogo che simboleggia inclusione e accoglienza.

Un grande schermo proietterà i testi delle canzoni, permettendo a tutti di partecipare al canto, anche senza uno strumento. Coloro che si uniscono al gruppo WhatsApp GUITAR 100 riceveranno testi e accordi. L’evento inizierà alle 18.30 con l’accordatura degli strumenti, mentre il “concerto” includerà brevi momenti dedicati alla pace, come un salmo e frasi di papa Francesco e papa Leone XIV.

Don Ugo Moncada, responsabile dell’Ufficio Pastorale delle attività espressive e artistiche, sottolinea che non è necessario essere musicisti esperti per partecipare: è importante essere presenti con il proprio cuore. Questa serata festosa rappresenta un’opportunità per diventare “artigiani di pace”.

Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini, invita la comunità a partecipare, affermando che in un mondo spesso divisivo, vogliono invece unire le voci. “Guitar 100” è un gesto semplice ma significativo, in cui diverse voci e strumenti si incontrano in armonia, rappresentando concretamente l’idea di pace come unità nella diversità.

