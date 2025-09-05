Musica e Motori: Il FuoriGp Rock di Monza 2025

Monza ospita un evento musicale di grande richiamo, unendo la passione per la musica a quella per i motori. Durante il weekend, grandi artisti della scena italiana offriranno concerti che spaziano dal pop alla dance, dall’hip hop al rap, con il FuoriGp che alza il volume in piazza Cambiaghi. Tra gli artisti, Fabio Rovazzi si esibirà stasera dalle 21, accompagnato dal DJ Sounder e da Jessie Diamond, nota per i suoi set nella musica dance elettronica e vincitrice di diversi premi come miglior DJ italiana.

In centro città, altri eventi musicali prenderanno vita. Dalle 20, piazza Carrobiolo ospiterà un contest dedicato a band rock emergenti, mentre dalle 19, piazza San Pietro Martire sarà il palcoscenico per musicisti jazz.

Domani, lo stesso programma si ripeterà, sempre negli stessi luoghi e orari. In piazza Cambiaghi, dalle 21, avrà luogo un live music showcase con alcuni dei nomi più in vista del rap nazionale, tra cui Jake La Furia, che si è guadagnato fama anche attraverso il programma X Factor. Con lui, ci saranno Don Joe, Lucky Luciana, la DJ Hellen e Marco Melandri, anche lui in formato DJ.

La musica italiana di qualità farà tappa anche al FuoriGp di Biassono, dove, stasera alle 22 in piazza Italia, si esibirà Marco Ligabue, cantautore noto per il suo stile rock e brit-pop. Il suo concerto presenterà brani intensi e ballate toccanti, inclusa la nuova canzone “Le canzoni inglesi”, un omaggio alle sonorità brit-pop e a un’epoca di libertà giovanile. Ligabue, che ha fondato i Rio, continua a portare avanti un percorso artistico caratterizzato da autenticità e passione.