Musica e Moto a Milano: EICMA 2025 tra Passione e Adrenalina

Con il motto “That’s Amore”, la manifestazione EICMA tornerà a Milano, dal 4 al 9 novembre, per celebrare la passione per le motociclette. Le prime due giornate saranno dedicate alla stampa e agli operatori del settore, mentre da giovedì 6 a domenica 9 i padiglioni di Fiera Milano Rho apriranno le porte al pubblico.

Il presidente Pietro Meda, durante la presentazione ufficiale, ha sottolineato che EICMA è un linguaggio universale di emozioni e appartenenza, e l’edizione 2025 sarà un tributo alla passione che unisce chi costruisce e chi ama le due ruote.

Con oltre 730 espositori da 50 paesi, inclusi 10 nazioni per la prima volta, EICMA 2025 offrirà un’esperienza immersiva con anteprime mondiali, spettacoli, gare e test ride. Il 30% degli espositori sarà made in Italy, ribadendo il primato del paese nella mobilità su due ruote in Europa.

Il cuore dell’evento sarà l’area esterna MotoLive, che celebra i suoi vent’anni. Qui la musica si fonderà con l’adrenalina grazie a Radio Deejay e m2o, le radio ufficiali dell’evento. L’arena racing ospiterà show, test ride gratuiti, spettacoli acrobatici e performance live.

Tra le attrazioni ci saranno le run di Freestyle Motocross e Trial Acrobatico, con la partecipazione di leggende del motorsport come Troy Bayliss. Una novità dell’edizione sarà la mostra “Desert Queens”, che racconta 40 anni di storia del motorally con moto storiche e memorabilia.

EICMA 2025 promette di superarsi, unendo innovazione, spettacolo e passione, e con Radio Deejay e m2o che trasformeranno MotoLive in un grande palcoscenico dove motori e musica si incontrano.

