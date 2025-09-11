Musica e Memoria: La Giornata Mondiale dell’Alzheimer in Italia

“Cuore sempre, memoria a volte”. Con questo messaggio, il Paese Ritrovato di Monza, il primo villaggio Alzheimer in Italia, ha inaugurato un ricco programma di eventi per settembre, mese dedicato alla sensibilizzazione sull’Alzheimer. Al cineteatro Odeon, la cooperativa sociale La Meridiana ha presentato le novità dell’edizione 2025 di questa struttura innovativa, che offre appartamenti protetti, piazze, caffè, negozi e un cinema, permettendo alle persone con Alzheimer di muoversi liberamente e scegliere le proprie attività.

Quest’anno si segnala l’avvio di una campagna televisiva nazionale, con uno spot che racconta il Paese Ritrovato, trasmesso sulle reti pubbliche e private. Il messaggio è chiaro: l’Alzheimer non si affronta da soli. Inoltre, in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, musicisti e coro della Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi parteciperanno a un laboratorio-concerto riservato ai residenti e ai loro familiari.

Il programma di eventi inizia subito. Questo sabato è prevista la Camminata in Cascina, un percorso nel Parco di Monza che simboleggia movimento e vita. Domenica, lo scrittore Michele Farina presenterà il suo romanzo “Neurovelox” e ci sarà un progetto fotografico intitolato “Il cielo in una stanza”, realizzato con l’associazione Ri-Scatti Odv.

Ritorna anche “Telenovela”, il progetto teatrale che coinvolge i residenti del Paese Ritrovato attraverso drammaterapia. Dopo l’anteprima a Milano, il progetto sarà presentato a Parigi. Altri eventi includono un’esposizione d’arte, feste e incontri scientifici, con l’obiettivo di sensibilizzare e connettere la comunità. L’assessore al Welfare del Comune di Monza ha evidenziato l’importanza della prevenzione e del supporto alle famiglie.