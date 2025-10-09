Musica e Meditazione: il Tour della Wule Symphony Orchestra in Italia

L’atmosfera che circonda il Maestro Shi Wule trasmette una profonda calma e un’aura che racchiude l’essenza della musica che dirige. Recentemente, abbiamo incontrato il Maestro a Milano, a pochi giorni dall’inizio del tour italiano della Wule Symphony Orchestra, la più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo.

L’ensemble, composto da musicisti che uniscono disciplina spirituale e virtuosismo, presenterà uno spettacolo che promette di essere un viaggio unico tra musica, danza e meditazione Zen. Il concerto, diviso in tre parti, guiderà il pubblico attraverso un incontro tra culture, fondendo armonicamente elementi dell’Oriente e dell’Occidente.

L’intero evento si svolgerà in un’atmosfera di serenità, dove ogni nota e movimento riflettono il mondo interiore dei maestri Zen. Il concerto sarà un inno alla pace, all’empatia e all’armonia, utilizzando il linguaggio universale della musica.

Il 12 ottobre a Milano, il tenore e direttore d’orchestra Plácido Domingo parteciperà all’evento e riceverà il “2025 Wule World Peace Culture Award”. Durante l’incontro, il Maestro ha sottolineato che il tema centrale dello spettacolo è la meditazione, che connette tutte le espressioni artistiche.

Domandato sul significato di portare un messaggio di pace in un momento difficile, ha affermato che la musica ha il potere di unire e riscoprire l’umanità. La scelta dei brani eseguiti rappresenta il meglio delle tradizioni musicali orientali e occidentali, dimostrando che la musica è un linguaggio senza confini.

Il tour include varie date, tra cui Milano, Bologna, Trento e Venezia. L’ingresso per Milano è su prenotazione con donazione libera. Per le altre date, l’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria.