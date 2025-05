Musica e Inclusione: Il Laboratorio per Bambini Speciali

Il direttore d’orchestra Lorenzo Porzio ha presentato il laboratorio musicale “I concerti della speranza”, un’iniziativa destinata a bambini in condizioni di fragilità e disabilità. L’evento, che si è svolto oggi al Teatro dei Ginnasi di Roma, si propone di creare un’occasione di condivisione attraverso la musica.

Il progetto è stato ideato e promosso da Musica su Roma e SuperJob, una piattaforma gratuita di e-recruitment nata dalla collaborazione tra Neopharmed Gentili e Michael Page, con l’obiettivo di connettere le persone diversamente abili al mondo del lavoro. Porzio ha sottolineato l’importanza di valorizzare il potenziale di ogni bambino, evidenziando come la musica possa fungere da collegamento tra di loro.

Secondo il direttore d’orchestra, il laboratorio mira a rendere i partecipanti consapevoli del loro ruolo fondamentale in un insieme armonico, paragonabile a una catena in cui ogni anello è essenziale. “L’orchestra è come una famiglia dove ognuno impara ad ascoltare e prendersi cura degli altri”, ha dichiarato Porzio, rimarcando come questo percorso non si limiti a formare musicisti, ma contribuisca anche alla crescita personale dei partecipanti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com