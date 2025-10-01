Musica e inclusione: il festival di Torino che abbraccia tutti

Dal 24 al 26 ottobre Torino ospiterà la seconda edizione di “Sotto lo stesso cielo. La musica che include”, un evento che prevede concerti, conferenze e attività gratuite nei luoghi della vita quotidiana, quali ospedali, mercati, chiese e quartieri come Aurora e Barriera di Milano. La rassegna è organizzata da Lingotto Musica in collaborazione con la Fondazione Sermig – Arsenale della Pace, ed è finanziata dal programma “Torino, che cultura!” attraverso fondi europei.

Il primo evento si svolgerà venerdì 24 ottobre al Cottolengo, dove gli ensemble del Laboratorio del Suono suoneranno nella sala d’attesa del reparto oncologico, offrendo conforto a pazienti, famiglie e personale sanitario. La serata culminerà alle 20.30 con un concerto del mezzosoprano Laura Capretti e del pianista Sandro Zanchi nella Chiesa di San Vincenzo De’ Paoli e Sant’Antonio Abate.

Luca Mortarotti, direttore di Lingotto Musica, sottolinea che il festival mira a utilizzare la musica come strumento per contrastare l’emarginazione associata a condizioni di disagio psicofisico e disabilità. La tematica della malattia e della sofferenza viene esplorata da diverse prospettive: quella del compositore, come nel caso di Beethoven; quella dell’esecutore, che si confronta con i propri limiti fisici; e quella dello spettatore, invitato a riconoscersi in queste esperienze.

Mauro Tabasso, direttore del Laboratorio del Suono, aggiunge che nella vita sarebbe importante focalizzarsi più sulle reazioni rispetto agli eventi: “Vogliamo dare spazio a musicisti che hanno trasformato le difficoltà in opportunità, raggiungendo traguardi straordinari.”