Musica e Feste a Cesena: Eventi da Non Perdere Questo Weekend

Cesena e i suoi dintorni si preparano per un autunno ricco di eventi. Il fine settimana propone concerti di artisti noti, feste di paese, festival d’arte e gastronomia locale.

In Piazza del Popolo a Cesena, torna “Studio Delta Live” con grandi nomi della musica italiana, tra cui i The Kolors, Tancredi, Emanuele Aloia, Mida, dj Nuzzle, Michele Bravi e Ivana Spagna. Il giovane cesenate Filippo Rigori, noto per la sua partecipazione a “Io Canto Generation”, si esibirà anch’esso. Per accedere all’evento, ci saranno ingressi in diverse vie e il mercato ambulante si terrà al mattino.

Il centro storico ospiterà la Festa della Contrada delle Trove, che offrirà una giornata di cibo, mercatini e musica. In Fiera si svolgerà anche “Macrolibrarsi Fest”, un evento dedicato al benessere con oltre 350 stand, showcooking, area ristoro, classi di yoga e workshop sulla salute naturale.

Prosegue la 29esima edizione di “Festinval” a San Piero in Bagno, dove ci saranno concerti e performance artistiche, insieme a deliziosi stand gastronomici. L’evento “Giardino del pensiero” offrirà esposizioni e spettacoli di musica dal vivo in un vivaio cesenate, proponendo laboratori e dibattiti su temi contemporanei.

A Sant’Angelo di Gatteo, il Barrocci Festival festeggia San Michele Arcangelo con gare, spettacoli e concerti di artisti come Sabrina Salerno e Cristina D’Avena. Anche Gambettola celebrerà lo sport con esibizioni al Parco Fellini.

Le Giornate europee del patrimonio apriranno luoghi culturali a Cesena e Sarsina, tra cui il Museo archeologico nazionale, accompagnate da un concerto degli Half Star Project. Inoltre, la Casa dell’Upupa ospiterà un evento in onore di Ilario Fioravanti.

Venerdì, la Notte europea dei ricercatori trasformerà Cesena in un laboratorio all’aperto. Saranno presenti incontri, presentazioni di libri e un Gran Premio “Corri in centro” per gli appassionati di sport.

Infine, le mostre in corso includono “Atlanti” di Federico Guerri, “Arte al femminile” e altre esposizioni in diverse località, offrendo un mix di cultura e arte per il fine settimana.