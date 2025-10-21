Musica e cultura a Ravenna: la rassegna Schiusa 2023

Schiusa è una nuova rassegna itinerante organizzata da Menoventi ed E Production, che si terrà tra Ravenna e Faenza, con eventi anche a Castel Bolognese e Lugo nel mese di settembre. Dal 25 ottobre al 27 dicembre sono in programma oltre 20 appuntamenti che includono teatro, musica, danza e letteratura, accompagnati da incontri e laboratori formativi per tutte le età. L’iniziativa si propone di sostenere la sperimentazione degli artisti romagnoli e di collaborare con altre realtà, come la compagnia Ultimi Fuochi Teatro dalla Puglia.

Marco Molduzzi di E Production ha spiegato che questo nuovo format nasce da esperienze consolidate come Fèsta a Ravenna e Meme a Faenza. Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, ha sottolineato l’importanza del movimento che unisce diverse realtà provinciali, mentre Massimo Isola, sindaco di Faenza, ha evidenziato il potenziale dell’iniziativa nel diffondere una nuova cultura creativa nel territorio.

La rassegna si aprirà con un reading di Menoventi intitolato “La mia vita è un libro aperto. Letture di racconti di Lucia Berlin”, che affronterà temi come la precarietà lavorativa e la solitudine, con Consuelo Battiston che darà voce all’autrice. A seguire, si svolgerà “Finale di partita” di Teatro Nerval, che metterà in scena una riflessione sulla disabilità.

Tra gli eventi successivi, ci sarà “Malpelo. La verità sta nelle tenebre”, che esplorerà le opere di Giovanni Verga. Per i 20 anni di Menoventi si svolgerà lo spettacolo “Veglia” con interazioni dal pubblico. Infine, ci sarà spazio per laboratori di teatro a Faenza, prima del gran finale al Club Adriatico.