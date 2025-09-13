Musica e cultura a Padova: passeggiata tra note storiche

Padova, città di grande cultura, celebra la musica con un’affascinante passeggiata serale. Questo evento offre l’opportunità di esplorare i legami della città con illustri musicisti e innovatori.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Padovanità APS, vedrà la partecipazione del narratore Saverio Sanfratello, che guiderà i partecipanti attraverso storie e curiosità musicali. L’appuntamento è per le ore 20:00, con ritrovo in centro città, il cui luogo sarà comunicato al momento della prenotazione.

Durante il percorso, verranno presentati figure di spicco come Marchetto da Padova, teorico musicale del Trecento, il violinista Giuseppe Tartini, noto per il suo celebre “Trillo del Diavolo”, e Wolfgang Amadeus Mozart, che visitò Padova da giovane. Si parlerà anche di Bartolomeo Cristofori, inventore del pianoforte, e di Arrigo Boito, librettista legato a Verdi, fino ad arrivare alla musicista contemporanea Teresa Rampazzi, una pioniera della musica elettronica a Padova.

Il tour si snoderà tra piazze, vicoli e portici, molti dei quali coperti, permettendo così di svolgere l’attività anche in caso di pioggia. La passeggiata avrà una durata di circa due ore.

Il costo per partecipare è di 12 euro, con riduzioni a 10 euro per i tesserati e 6 euro per i bambini fino a 12 anni. Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate tramite WhatsApp al numero 371 6890812.