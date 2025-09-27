Musica e Cultura a Napoli: Eventi Imperdibili del Weekend

Il festival Spinacorona propone una varietà di eventi gratuiti per tutti, con concerti in luoghi d’arte nel centro storico e aperture speciali per le Giornate Europee del Patrimonio. Durante questo fine settimana, si svolgeranno anche altri eventi interessanti, come il concerto narrato dall’attore Sebastiano Somma con il soprano Raffaella Ambrosino nel contesto della rassegna Soundtrack Napoli: il ’900 in musica.

Spinacorona invita cittadini e turisti a godere della musica tra arte e cultura. Ideato dal maestro Michele Campanella e supportato dal Comune di Napoli, il festival è programmato dal 25 al 28 settembre, con artisti di fama internazionale, tra cui il Quartetto di Cremona e l’Orchestra della Toscana. Saranno offerti venti concerti in meno di 100 ore, tutti facilmente accessibili a piedi.

Le Giornate Europee del Patrimonio si svolgeranno il 27 e 28 settembre, offrendo visite guidate e aperture straordinarie in vari musei e luoghi culturali, con un tema dedicato alle architetture. Anche Napoli parteciperà con luoghi come il Museo Archeologico Nazionale e il Palazzo Reale.

All’Arena Flegrea, il 27 settembre debutta Back in Sud, uno show di comicità meridionale condotto da Gigi & Ross e Fatima Trotta, con numerosi comici napoletani.

Nell’ambito della rassegna Soundtrack Napoli, si terrà un concerto dedicato ai grandi compositori della Napoli di inizio secolo, con ingresso gratuito.

Infine, il festival Ethnos sarà presente nel Parco Nazionale del Vesuvio, portando concerti e workshop, mentre al Teatro Bellini si rappresenterà Morte accidentale di un anarchico.