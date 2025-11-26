Musica e cultura a Modena

10.2 C
La Tenda di viale Monte Kosica a Modena offre una settimana di eventi culturali che combinano cinema, musica e approfondimenti civili, chiudendo il mese di novembre con un programma vario e coinvolgente. La struttura del Comune di Modena rinnova la sua vocazione culturale, offrendo un luogo aperto alla città e alle sue sensibilità, dove arte, pensiero critico e creatività si incontrano e si rafforzano a vicenda.

Il programma inizia con l’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica “Follia e Dintorni”, che presenta il film “Kitchen Stories – Racconti di cucina” di Bent Hamer, seguito da un dibattito moderato da Eleonora Bertacchini e Elisabetta Santini. La Tenda ospita anche la mostra “Atmosfere Domestiche” del collettivo di artisti modenesi NGA, che celebra la casa come rifugio e spazio di appartenenza.

Venerdì è in programma un incontro intitolato “Non l’hanno vista arrivare. Mafie in Emilia-Romagna”, con l’associazione La Banda e il portale “Mafie Sotto Casa”, che si configura come archivio vivo e strumento di conoscenza per la comunità. Il dibattito, condotto da Marco Cugusi, esamina come le mafie siano state raccontate e quali linguaggi possano contribuire a una comprensione più profonda del fenomeno.

La settimana si chiude con un concerto rock contemporaneo, curato dall’associazione Intendiamoci, con i Break Me Down e i Logical Terror, band italiane di riferimento nel panorama metal. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, con informazioni disponibili sul sito e sulla pagina Facebook “La Tenda”.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

