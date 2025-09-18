Musica e cucina: il potere dell’arte italiana unita

Al Bano ha recentemente partecipato alla presentazione dell’iniziativa “Vai Italia”, dedicata alla promozione della cucina italiana come patrimonio dell’Unesco. Durante l’evento, il cantante ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza della terra e dei suoi prodotti, che diventano ancora più straordinari quando trasformati in cucina.

Al Bano ha anche evidenziato il forte legame tra musica e gastronomia, affermando che la musica accompagna momenti storici significativi in Italia e svolge un ruolo fondamentale nel comunicare e celebrare ciò che si crea in cucina. Questo messaggio incoraggia una visione positiva e di resistenza, invocando l’unità del popolo italiano.