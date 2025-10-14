Musica e buon cibo al Festival di Rivoli con Birra Raffo

Lo Spazio Conad di Rivoli, situato in Corso Susa, ha recentemente presentato con grande successo la stagione autunnale del rinnovato Music Festival, sponsorizzato da Birra Raffo. Il bistrot “Sapori & Sorrisi” ha accolto una serie di performance che hanno offerto al pubblico il meglio della musica italiana e internazionale, enfatizzando la qualità delle esibizioni e l’eccellenza della cucina proposta dallo chef.

Uno degli eventi più attesi è stato il concerto della tribute band “Il Folle e la Band”, che ha fatto rivivere le emozioni dei brani di Adriano Celentano. La band, composta da Alessandro Floridia alla voce, Daniele Addamo alla chitarra e Salvatore Franzè alla batteria, ha offerto agli spettatori una serata indimenticabile, rafforzando la reputazione di Rivoli come un centro per l’intrattenimento musicale e culinario.

Il calendario del Festival ha incluso una serie di serate memorabili con le migliori tribute band. L’esibizione de “Il Folle e la Band” ha rappresentato uno dei punti salienti, dimostrando come la musica italiana d’autore riesca a toccare profondamente il cuore del pubblico. La proposta dello Spazio Conad ha brillantemente unito l’esperienza musicale alla dimensione gastronomica, creando un’atmosfera unica in cui l’energia del palco si è armonizzata con la raffinatezza dei piatti del bistrot. La collaborazione con Birra Raffo ha rafforzato il format del festival, consolidando la sua posizione come una delle iniziative di intrattenimento più apprezzate a Rivoli.