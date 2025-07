Musica e AI: come le macchine stanno rivoluzionando la creatività

Il panorama musicale sta vivendo una rivoluzione grazie all’intelligenza artificiale, che ha iniziato a influenzare non solo come suoniamo, ma anche come creiamo. Strumenti basati su IA permettono ora di generare composizioni musicali complete, da melodie originali a tracce cantate, semplicemente partendo da un input testuale.

Una di queste innovazioni è Vidnoz, una piattaforma online che consente di creare canzoni gratuitamente, selezionando un testo e uno stile musicale. In pochi secondi, il sistema produce una traccia audio coerente, a volte sorprendentemente attraente. Questa tecnologia sta rendendo la composizione musicale accessibile anche a chi non possiede competenze tradizionali, stimolando la creatività di molti.

A Trieste e in altre città italiane, educatori e artisti digitali stanno già integrando questi strumenti nei loro corsi e progetti, utilizzandoli per ispirare i giovani, realizzare contenuti originali per i social o semplicemente per divertimento. La tecnologia ha abbassato le barriere per accedere alla creazione musicale, aprendo la strada a nuove forme espressive.

Tuttavia, l’emergere di queste tecnologie solleva interrogativi significativi sulla natura della creatività. Una canzone composta da un algoritmo è meno autentica di un’opera creata da un essere umano? E quale sarà il ruolo dell’autore se le macchine possono gestire melodie e ritmi?

La risposta a queste domande rimane complessa, indicando un futuro in cui la creatività potrebbe diventare un processo sempre più condiviso tra uomini e macchine, potenziando piuttosto che sostituire l’arte umana.