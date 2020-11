Dal palco di X Factor al singolo ‘Non mi basta’, Dylan approda sulle piattaforme digitali con il brano, scritto da lui stesso, che racconta una storia d’amore giunta al capolinea, inizialmente senza motivi apparenti, senza spiegazioni. Sarà il tempo, però, a svelare un tradimento, un duro colpo, a cui far fronte a testa alta, metabolizzando (‘dimmi come stavi quando mi mentivi, mi tenevi accanto mentre mi tradivi’) facendo i conti con sé stessi e con il dolore, col buio e poi cominciando a sentire finalmente qualcos’altro, la voglia di rinascere, la consapevolezza che meritiamo di più, per noi stessi, per quello che siamo, arrivando alla conclusione che ‘non mi basta più, io voglio di più per me’.

