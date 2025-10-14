Musica di Händel al Festival di Vignola: un concerto imperdibile

Il nuovo concerto del Festival musicale estense “Grandezze & Meraviglie” sarà interamente dedicato alla musica di Händel. L’evento si svolgerà stasera alle 21 nella sala dei Contrari della Rocca di Vignola e metterà in luce due fasi significative del percorso del compositore tedesco: la sua gioventù a Roma e la sua affermazione a Londra.

Il programma prevede l’esecuzione della cantata “Ero e Leandro” e dei Concerti Grossi dell’Opera III. L’ensemble Vicetia Musicalis, diretto dal violinista Fabio Missaggia, offrirà le performance insieme al soprano Serena Peroni e all’oboe di Giuseppe Falciglia. Händel, a soli vent’anni, si recò a Roma per perfezionarsi con importanti maestri italiani come Corelli, Scarlatti e Pasquini. La cantata “Ero e Leandro” rielabora un mito, combinando il dramma italiano con un audace finale in recitativo. L’esperienza di Händel in Italia fu fondamentale, ma il contesto vibrante di Londra gli permise di scoprire nuove possibilità musicali, come dimostrano le complesse sonorità dei Concerti Grossi dell’Opera III, pubblicati nella capitale britannica.

L’Ensemble Vicetia Musicalis, che si esibirà, è parte del Dipartimento di Musica antica del Conservatorio di Vicenza e, dalla sua fondazione, ha lavorato per coniugare la ricerca musicologica con l’esecuzione su strumenti originali, esibendosi in vari festival in Europa. L’esperienza di Fabio Missaggia e dei solisti sarà fondamentale per rendere giustizia alla ricchezza drammatica della musica di Händel. Il biglietto per il concerto di stasera costa 15 euro, con diverse opzioni di riduzione disponibili.