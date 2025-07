Musica dal vivo in Italia: boom di concerti e spesa nel 2024

Nel 2024, il settore musicale in Italia ha registrato un notevole incremento, con una spesa complessiva che ha superato i 989 milioni di euro per concerti, segnando un aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Questo dato è emerso dal Rapporto SIAE 2024, realizzato in collaborazione con PTSCLAS, che analizza l’andamento degli eventi dal vivo nel paese.

Il report ha evidenziato un totale di 3,37 milioni di spettacoli, con una crescita del 6,15% dal 2023 e oltre 253 milioni di presenze, pari a un incremento del 2,25%. La spesa complessiva per eventi dal vivo ha superato i 4 miliardi di euro, con un incremento dell’1,94%. La Lombardia si conferma leader regionale, con 620.000 eventi, 53,6 milioni di partecipanti e oltre un miliardo di euro spesi.

La musica dal vivo continua a dominare il panorama dell’intrattenimento, sebbene rappresenti solo il 2% degli eventi totali, generando però il 25% delle entrate. Nel 2024 ci sono stati 65.515 concerti, con 29 milioni di spettatori. La musica pop, rock e leggera guida il settore, costituendo il 59% dell’offerta e attirando l’83% del pubblico, seguita dalla musica classica e dal jazz.

Tra i concerti di maggior richiamo, l’AC/DC ha conquistato il primo posto per incassi al botteghino presso la RCF Arena di Reggio Emilia, mentre il grande afflusso di pubblico è stato registrato da eventi come i Green Day e i Metallica all’I-Days di Milano. La nightlife nelle discoteche ha visto oltre 200.000 spettacoli, con una spesa di quasi 496 milioni di euro, confermando la vivacità del settore.