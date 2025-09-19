Musica dal vivo in Emilia: Nomadi e Vasco Rossi accendono l’autunno

Tra via Emilia e il West, l’autunno si anima con due grandi nomi della musica italiana: i Nomadi e Vasco Rossi. Pur avendo stili e percorsi diversi, entrambi condividono un legame profondo con il pubblico, specialmente attraverso i concerti dal vivo.

Per i Nomadi, il 2025 rappresenta un anno significativo. Dopo aver celebrato sessant’anni di carriera, la storica band emiliana presenta un nuovo album dal vivo, il primo dopo un decennio. “Live al Teatro Dal Verme” esce in doppio vinile, CD e digitale, e raccoglie le registrazioni di un concerto tenuto a Milano. Il fondatore Beppe Carletti descrive il disco come un ritorno alle origini, affermando che riflette la storia della band. Con Yuri Cilloni alla voce e Domenico Inguaggiato alla batteria, il gruppo porta una ventata di freschezza. La scaletta include pezzi iconici della musica italiana, da “Dio è morto” a “Io vagabondo”. Carletti ha sottolineato che il live è stato scelto tra diverse registrazioni, ritenuta la migliore non per la qualità, ma per l’intensità del momento.

Anche Vasco Rossi si prepara a far vibrare l’atmosfera autunnale con “The Essentials”, un concept album in uscita in diverse edizioni il 14 novembre. Non è semplicemente un concerto registrato, ma un’opera che narra la vita attraverso brani iconici. Il disco sarà disponibile in formato doppio CD e triplo vinile numerato, insieme a bundle esclusivi. La scaletta, un viaggio emozionale, include canzoni celeberrime come “Vita spericolata” e “Sally”, riflettendo le esperienze di vita del rocker.

Due nuove uscite, due stili unici, ma con una certezza: la musica dal vivo è il fulcro del legame tra artista e pubblico, promettendo un autunno ricco di emozioni per gli amanti della buona musica italiana.