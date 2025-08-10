Musica dal vivo in Dogana: il festival che tornerà nel 2026

La musica dal vivo sta per tornare a Treviso con un evento imperdibile. Dopo sei anni di silenzio, la zona Dogana ospiterà un festival musicale nel 2026, segnando una nuova era per gli amanti dei concerti nella città.

La Dogana, celebre per aver accolto artisti come Maneskin e Calcutta nel 2019 durante il Core Festival, ha vissuto un periodo di inattività, interrotto solo dai test Covid nel 2020. Recentemente, l’area ha rivissuto momenti di grande affluenza con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha richiamato 40.000 persone all’Ippodromo. Tuttavia, molti si sono chiesti perché l’evento non si fosse svolto proprio in Dogana.

Secondo quanto riportato da “La Tribuna di Treviso”, la prossima primavera si svolgerà un festival lungo sette giorni, con quasi 300 artisti coinvolti. Gli organizzatori hanno già siglato gli accordi e si prevede una programmazione di tre serate a fine aprile e quattro a inizio maggio. Si intende creare un’atmosfera festosa, simile a un luna park, con la partecipazione di diverse associazioni locali.

Le previsioni stimano un’affluenza di circa 150.000 spettatori, con un programma musicale che abbraccerà vari generi, dalla trap al rock, puntando a soddisfare diverse preferenze. Il festival si propone di anticipare l’estate con un’offerta diversificata e coinvolgente. In parallelo, l’Ippodromo di Treviso potrebbe ospitare un altro grande concerto nell’estate del 2026, con artisti di fama come Cremonini e Ramazzotti. La Dogana sta quindi per rinascere come polo musicale affidabile.