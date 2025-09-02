Musica dal Vivo e Divertimento al Mare in Italia

Domenica Live Music torna con un grande evento estivo al Night and Day, situato vicino al mare. Sarà un’occasione per godere di buona musica, cibo delizioso e un’atmosfera festosa.

Il 7 settembre, si terrà una festa imperdibile. Gli ospiti potranno cantare e ballare insieme nella splendida location di Capitolo. La serata vedrà esibirsi Gaetano Tasselli e La La Band, che porteranno sul palco una selezione di musica italiana e tanto divertimento.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il numero 328 461 9819, disponibile anche su WhatsApp. Il ristorante offre un menù à la carte e un’ampia scelta di piatti, grazie al bar e alla pizzeria presenti nella struttura.