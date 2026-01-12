Musica dal vivo ad Abano Terme

Il Victoria Club di Piazza Cortesi, all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria ad Abano Terme, offre una settimana ricca di appuntamenti musicali e di intrattenimento. Il calendario prevede una serie di eventi che uniscono musica dal vivo, cena spettacolo e divertimento di qualità.

Mercoledì si parte con la formula cena spettacolo, con Favaretto e Marica Rotondo come protagonisti, pronti a coinvolgere il pubblico con energia, musica e divertimento. Giovedì sarà la volta del duo Linda Nordio e Luca Ardini, che creeranno un’atmosfera elegante e coinvolgente con le loro sonorità raffinate. Venerdì i riflettori saranno puntati su Jeffrey & Samantha, protagonista di un live voce e piano di altissimo livello. Il fine settimana si chiude sabato con una serata speciale che unisce più protagonisti: tornano Linda Nordio e Luca Ardini, affiancati da Favaretto, per un mix di musica e intrattenimento.

Il Victoria Club si conferma punto di riferimento per chi cerca serate eleganti, musica dal vivo di qualità e un’atmosfera esclusiva. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 340 8602 584. Il Victoria Club è situato in Piazza Cortesi, all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria ad Abano Terme. Sono disponibili anche informazioni sul sito web e sui social, tra cui Instagram e Facebook.