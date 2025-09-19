Musica dal Vivo a Torino: Le Hit del Suzuki Jukebox

Il palco del Suzuki Jukebox 2025 a Torino ha risuonato di musica degli anni passati, riportando alla luce i classici che hanno segnato la nostra vita. Questa sera, il programma “Suzuki Jukebox – La notte delle hit” torna su Rai 1, con una seconda ed ultima serata, in onda alle 21,30 e disponibile in streaming su RaiPlay. Durante il programma, della durata di due ore e mezza, saranno eseguite dal vivo le canzoni più amate, interpretate dagli artisti originali.

Lo spettacolo, registrato al Palaolimpico di Torino, ci guiderà in un viaggio nostalgico attraverso brani iconici. I leggendari Earth, Wind & Fire si esibiranno con “September” insieme a Greg Moore. Dallo stesso paese, lo svedese Andreas Johnson presenterà “Glorious”, mentre gli Ace of Base faranno rivivere “All that she wants”. Le Former Ladies of The Supremes interpreteranno “Baby love”.

Non mancheranno i Boney M con “Daddy cool”, mentre i Gemelli diversi proporranno “Mary” e “Un attimo ancora”. Rettore tornerà con “Kobra” e i Nomadi faranno cantare “Io vagabondo”. Ryan Paris eseguirà la celebre “Dolce vita”, un brano che ha conquistato il mondo con 5 milioni di copie vendute. Le Orme interpreteranno “Canzone d’amore”, portando il rock progressivo italiano sul palco. Infine, Righeira presenterà “Vamos a la playa” e Paolo Belli chiuderà con “Sotto questo sole”. Questi e tanti altri successi, pronti a farci rivivere momenti indimenticabili.