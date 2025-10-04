Musica dal vivo a Senigallia con De Gregori e Marlene Kuntz

Francesco De Gregori e Marlene Kuntz si esibiranno al Mamamia Alternative Music Club di Senigallia per celebrare i loro successi musicali, apprezzati da diverse generazioni. Il cartellone del locale di via Fiorini prende il via con il concerto di Mafia Slime, accompagnato dall’energia di Nerissima Serpe, Papa V e Fritu. Questi tre artisti si esibiranno insieme, offrendo un’esperienza unica per gli appassionati di musica urban e trap. Il loro singolo “Tip Tap” ha già riscosso grande successo, piazzandosi al terzo posto nelle classifiche daily di Spotify Italia.

La stagione di musica dal vivo riprende nel locale che ha ospitato i principali nomi della musica italiana e internazionale. Sabato 8 novembre sarà la volta di Mezzosangue, un rapper che si esibisce con un passamontagna e che integra riferimenti a letteratura, cinema e filosofia nei suoi brani. Il 27 gennaio, De Gregori celebrerà l’anniversario di “Rimmel”, il suo quarto album in studio diventato un classico della musica italiana, con un concerto emozionante. Questo ritorno del Principe sul palco rappresenta un’opportunità unica di rivivere alcuni tra i brani più iconici e amati della musica d’autore.

Anche i Marlene Kuntz hanno scelto il Mamamia per festeggiare un importante anniversario. Il loro concerto, annunciato recentemente, ha già suscitato notevole interesse tra i fan. Dopo due anni, la band torna sullo stesso palco dove avevano registrato il sold out durante il tour per il trentesimo compleanno di “Cartica”. Il 7 marzo, i Marlene Kuntz si esibiranno con “Il Vile”, sempre nel contesto del trentennale dell’album.