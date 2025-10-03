Musica dal vivo a Sassari: concerto di Alessandro Azara Trio

La musica si fa sentire a Sassari con un evento imperdibile. Sabato 4 ottobre, alle ore 21.00, il Bidda Bar di Piazza d’Italia ospita il concerto dell’Alessandro Azara Trio, una band che unisce energia, talento e forte interpretazione.

Il progetto, guidato da Alessandro Azara alla voce e chitarra, si propone di far vivere al pubblico “Canzoni che mi fanno stare bene”, un repertorio che include sia brani originali che rivisitazioni, sempre filtrati attraverso uno stile personale e coinvolgente. Sul palco, insieme ad Azara, ci sono altri musicisti pronti a offrire una performance emozionante, che porterà il pubblico in un viaggio sonoro tra melodie acustiche, atmosfere intime e momenti di grande energia.

Il Bidda Bar rappresenta la cornice ideale per una serata che fonde la magia della musica dal vivo con il calore della piazza più iconica della città. È un’opportunità speciale per ascoltare ottima musica e vivere un’esperienza conviviale in un ambiente unico.

📍 Bidda Bar – Piazza d’Italia 7, Sassari

📞 Prenotazioni tavoli: 338 7684283